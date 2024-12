Il Ministero della Cultura sollecita interventi di recupero per l’area archeologica ex Montedison attualmente in stato di degrado e probabilmente contaminata da residui industriali

Il Ministero della Cultura – Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale ha proposto, attraverso una nota diretta al Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica e al generale Emilio Errigo, di estendere l’operatività del commissario straordinario del Sin di Crotone-Cassano-Cerchiara di Calabria anche agli interventi di bonifica, recupero e valorizzazione culturale dell’area archeologica ubicata a nord del Comune di Crotone, in località Morelli-Case Galluccio (ex area Montedison) compresa anche zona denominata Vigna Nuova. Ciò al fine di accelerare e coordinare le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comuni all’interno degli oltre 80 ettari dell'area archeologica.

L'iniziativa mira a promuovere la progettazione di interventi rapidi e coordinati per il recupero e la fruibilità dell'importante sito attualmente in stato di degrado e con ogni probabilità contaminato da residui industriali prodotti dalle ex aree industriali adiacenti.

Nel corso di una riunione che si è svolta nei giorni scorsi presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, alla presenza della soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, Stefania Argenti, del sindaco di Crotone Vincenzo Voce e dei rappresentanti degli Enti territoriali interessati, il Commissario Emilio Errigo ha espresso piena disponibilità a mettere in atto tutte le iniziative possibili, con l’indispensabile supporto e collaborazione di Regione Calabria, Provincia e Comune di Crotone.

Durante la riunione, è stata formalizzata, grazie anche alle eccellenti relazioni istituzionali, la volontà di trasferire la responsabilità della bonifica, tutela e valorizzazione dell'area archeologica, attualmente in capo al Comune di Crotone come soggetto attuatore, al commissario straordinario.

Questo passaggio, insieme alla recente istituzione della Struttura di supporto (Decreto-legge n. 153 del 17 ottobre 2024), permetterà una maggiore possibilità di programmazione tecnica e una successiva migliore capacità operativa, per giungere in tempi tecnici brevi alla bonifica, al recupero ambientale e alla valorizzazione di questa area per fini culturali e per permettere la piena fruibilità turistica in sicurezza.