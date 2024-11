L'assicurazione è stata quella di rendere operativa nel più breve tempo possibile l'ordinanza contingibile e urgente che servirà a rimettere in moto il ciclo dei rifiuti, da settimane bloccato sotto il peso della saturazione dell'unica discarica ancora attiva in Calabria, quella crotonese. La necessità di rivedere la prima bozza del documento introducendo modifiche alla capacità di abbanco della discarica privata gestita dal gruppo Vrenna ha fatto slittare l'adozione dell'ordinanza di qualche giorno aggravando le condizioni di un comparto già fortemente provato dalla cronica carenza di impianti pubblici in cui conferire gli scarti di lavorazione. E, difatti, i sindaci di diversi Comuni hanno raggiunto questo pomeriggio la Cittadella con l'intenzione di esprimere preoccupazione per la situazione creata sui territori. Vi sono, ad esempio, Comuni che da due settimane non riescono a conferire i rifiuti nell'impianto di trattamento di Alli a Catanzaro e che hanno dovuto bloccare la raccolta per la saturazione delle isole ecologiche.

L'assessore all'Ambiente, Antonella Rizzo, ha ricevuto i primi cittadini rassicurandoli sulla pronta firma dell'ordinanza che, essendo immediatamente esecutiva, consentirà di smaltire i quantitativi accumulati in breve tempo. Le discariche verranno aperte anche di sabato e domenica consentendo così i conferimenti da parte di tutti i Comuni. Non sono però mancate le "bacchettate" dell'assessore con delega all'Ambiente che ha sottolineato come la maggior parte delle amministrazioni comunali sia ancora inadempiente e moroso nei confronti della Regione.

Luana Costa