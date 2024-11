Blitz del Nucleo decoro urbano della polizia municipale di Cosenza in alcune strutture sanitarie della città, compreso l'ospedale dell'Annunziata, e tra supermercati ed altre attività commerciali, per verificarne il corretto smaltimento dei rifiuti. Gli agenti, coordinati dal nuovo comandante del corpo, Giuseppe Bruno, e dall'ispettore Luca Tavernise, hanno compiuto una serie di controlli tra le cosiddette grandi utenze che, al pari delle singole famiglie, hanno l'obbligo di procedere alla raccolta differenziata. Tali utenze rappresentano, nel complesso, un'ampia percentuale del complessivo ammontare dei rifiuti prodotti nell'ambito del territorio del capoluogo bruzio.

Monitoraggio costante

Tra le strutture finite sotto la lente di ingrandimento anche la casa circondariale di Via Popilia, in cui la differenziata è stata introdotta anche all'interno di ogni singola cella. L'attività di monitoraggio delle grandi utenze, ha compreso anche la rilevazione dei punti di conferimento i quali in nessun caso possono essere disposti alla vista del pubblico, per scongiurare la percezione della presenza di una discarica a cielo aperto. In calendario sono programmate altre azioni di controllo per scoraggiare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti per strada, tra le quali l'ispezione dei sacchetti alla ricerca di scarti contenenti tracce delle generalità dei responsabili, per risalire agli autori del comportamento illecito ed alla irrogazione della relativa sanzione.