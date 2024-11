Ad annunciarlo la società che si occupa della gestione delle acque. Il danneggiamento della conduttura aveva provocato uno smottamento di terreno nel comune di Malvito

È stata riparata la condotta Abatemarco ed è stata riavviata l'erogazione dell'acqua ai 25 comuni utenti. Lo rende noto la Sorical, dopo che ieri la rottura della conduttura aveva portato alla sospensione del servizio idrico. L'incidente ha anche provocato uno smottamento di terreno che ha investito un edificio provocando il ferimento lieve di un uomo.

Stamani presso la Prefettura di Cosenza si è svolto un incontro tra Sorical, Regione e Comune di Malvito per avviare i lavori di messa in sicurezza del tratto interessato allo smottamento. Presente alla riunione anche la Protezione civile regionale a cui il prefetto Gianfranco Tomao, che ha presieduto la riunione, ha chiesto, è scritto in una nota della Sorical, "di adottare le misure di prevenzione a tutela cittadini che abitano nei pressi del tracciato dell'Abatemarco. Lo stesso Prefetto ha suggerito di convocare una conferenza dei servizi per avviare un intervento risolutivo per mitigare il rischio nell'immediato e a lungo termine". Il commissario di Sorical Luigi Incarnato si è impegnato al ripristino dei luoghi e a valutare interventi risolutivi, atteso che Sorical ha già effettuato negli anni diversi interventi e ad oggi non ha risorse proprie per investimenti importanti, atteso che dai 25 Comuni vanta crediti complessivi per circa 20 milioni di euro.