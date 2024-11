Si porti all'ordine del giorno la proposta di legge presentata da Coldiretti

In presenza di un allarme generalizzato da parte di cittadini e agricoltori, raccolto da molti sindaci, la Coldiretti Calabria, che da tempo denuncia i danni che stanno causando gli animali selvatici (in modo prevalente da cinghiali) agli agricoltori ma anche ai cittadini, chiede al Presidente Mario Oliverio di portare nel primo Consiglio Regionale utile, la Proposta di Legge presentata e consegnata a lui nel corso di uno specifico incontro avvenuto il 10 luglio u.s., giorno di presentazione della nuova Giunta regionale. La PdL Regionale: “Norme in materia di prevenzione, contenimento e indennizzo dei danni da fauna selvatica” riguarda la vita concreta di imprese, cittadini e comunità e può essere presentata, come già garantito da Oliverio, come proposta di iniziativa della Giunta Regionale. L’ SOS, insomma dalle campagne, dove, le condizioni di vita sono rese sempre più difficili dai danni provocati dagli animali selvatici che distruggono i raccolti agricoli, sterminano gli animali allevati, provocano incidenti stradali e mettono in alcuni casi anche in pericolo la vita delle persone come successo recentemente i Sicilia può trovare - sottolinea Pietro Molinaro – una risposta immediata e convincente.