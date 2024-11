Una Calabria sempre più a misura di vip. È quanto racconta l’articolo di Novella 2000 “Le 10 località balneari italiane dove i vip fanno il bagno indisturbati”, in cui il noto magazine di gossip si è divertito a stilare la classifica dei centri costieri che i personaggi famosi potrebbero scegliere per mantenere la loro privacy lontana dai fotografi.



Ad aprire l’elenco, in prima posizione assoluta, è proprio una località calabrese, la splendida Tropea: «La capitale della Costa degli Dei calabrese – si legge sul sito - è una delle destinazioni preferite in assoluto dai turisti, in particolare stranieri. Questi soprattutto sono alla ricerca di una vacanza all’insegna della natura incontaminata, delle gustose tradizioni enogastronomiche e delle spiagge da favola».



E, in effetti, il magazine non si sbaglia. Sulla spiaggia della Perla del Tirreno è facile imbattersi in qualche personaggio del mondo dello spettacolo o dello sport che trova rifugio qui, lontano da occhi indiscreti. L’ultimo in ordine di tempo a mostrarsi sotto Santa Maria dell’Isola è stato l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, rimasto incantato dalle bellezze architettoniche e ambientali della città, tanto da aver confidato agli amici più stretti di voler acquistare casa sulla Costa degli Dei. Moltissime sono anche le celebrità che scelgono di godersi lo spettacolo dal mare: sicuramente il più famoso è Flavio Briatore, che con il suo Force Blue è frequentatore abituale delle acque cristalline antistanti la rupe. Molti altri sono quelli che chiedono alle strutture ricettive garanzie di restare in incognito per godersi mare e cibo come turisti qualunque.



E non finisce qui, perché la speciale classifica si chiude al decimo posto con un’altra località calabrese: la spiaggia della Marinella di Palmi, «situata a nord della Costa Viola – scrive Novella 2000 -, è chiusa tra la macchia mediterranea e il mare più azzurro della Calabria. I suoi fondali sono i più amati dai sub e da chi fa snorkeling. Nonostante sia facilmente raggiungibile, resta ancora poco frequentata».



Se pensiamo che tra gli altri luoghi nominati dal tabloid ci sono la celebre spiaggia dei Conigli di Lampedusa o la sarda Cala Goloritzè, ritenute tra le più suggestive al mondo, possiamo avere un’idea dell’importanza che le spiagge calabresi ricoprono ormai da tempo nel panorama gossip nazionale e internazionale, sancito anche dal più noto magazine del settore.