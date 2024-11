Un viaggio alla scoperta dei luoghi meno noti della Calabria. Angoli di paradiso che vantano panorami suggestivi, storie e tradizioni da tutelare e raccontare. A pochi chilometri da Tropea, la perla del Tirreno, sorge un altro piccolo gioiello. È Parghelia, centro costiero apprezzato da vacanzieri per le spiagge bianchissime ed il mare cristallino. Qui ha fatto tappa la carovana dell’Inviato speciale. L’ultima puntata del format tv, condotta dal direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta, è stata dedicata alla cittadina tirrenica, collocata in provincia di Vibo Valentia. Scelta da vip e da personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, Parghelia fu meta di vacanze anche del presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

Accompagnati dal sindaco Antonio Landro, il tour ha riguardato sia il paese, con i suoi angoli storici e le sue chiese, che il mare. Occhi puntati sul turismo, garantito grazie a strutture di livello in grado di accogliere oltre 4 mila turisti. Ma anche sulle vicende che hanno segnato il comprensorio, come il terremoto, documentato in una mostra permanente. Infine le spiagge, punto forte di un territorio in grado di sorprendere: da quella del Michelino, passando per Vardano e La Grazia.