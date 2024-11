Per le spiagge e le coste, l'eccellenza è indicata con la Bandiera Blu; per i Comuni rurali e le aree interne con la Spiga Verde. E oggi ne sono state assegnate 31 di queste Spighe, in incremento rispetto allo scorso anno. Le Marche la regione con il maggior numero, 6; seguono la Toscana e la Campania con 5. La Calabria fa per la prima volta il suo ingresso in classifica, grazie a Trebisacce. Per il comune cosentino, quindi, non solo mare, certificato dalla Bandiera blu 2018, ma anche territorio e patrimonio rurale.



Ad annunciare i riconoscimenti sono la Fee Italia - Foundation for Environmental Education e Confagricoltura, oggi a Roma presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Presenti i sindaci dei Comuni che hanno ottenuto questo riconoscimento. Nel gruppo di lavoro che ha fatto le sue scelte è stato importante il contributo di diversi enti istituzionali come il Ministero dell'Ambiente; quello delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; quindi il Mibac, il Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, l'Ispra, il Cnr e Confagricoltura.



"Spighe Verdi" è un programma FEE, pensato per guidare i Comuni rurali a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all'ambiente e alla qualità della vita dell'intera comunità. Quindi, uno strumento di valorizzazione del patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, anche in un'ottica di occupazione. Affinché il programma raggiunga il massimo del risultato, sono necessari due elementi essenziali: la volontà dell'Amministrazione comunale d'iniziare un percorso di miglioramento e la partecipazione della comunità e delle imprese, in particolar modo quelle agricole, alla sua realizzazione.