Il nome scientifico è Aplysia dactylomela ma è nota come Lepre di mare dagli anelli, facilmente riconoscibile per la colorazione giallastra ad anelli scuri appunto di varie dimensioni. Si tratta di una grossa lumaca di mare diffusa nelle acque tropicali e subtropicali dell’oceano Atlantico e molto comune nelle isole Canarie, appartenente all’ordine degli anaspidei senza conchiglia e può raggiungere i 20 cm di lunghezza. Il mollusco dall’incedere elegante e dagli straordinari colori è stato avvistato nel Mediterraneo negli ultimi anni e negli ultimi tempi anche nelle nostre acque. È di pochi giorni fa infatti la segnalazione di un esemplare a pochi metri dalla riva proprio lungo la costa vibonese nel tratto compreso tra Zambrone e Briatico. La specie si sarebbe diffusa nel Mediterraneo dagli inizi degli anni 2000 (il primo avvistamento risale al 2003 a Lampedusa). Alcuni ricercatori non la considerano però una vera e propria specie aliena, in quanto potrebbe essere entrata per dispersione naturale attraverso lo stretto di Gibilterra.