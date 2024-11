Il progetto sarà presentato a Paola. È stato inserito nell'Atlante dei cammini d'Italia della direzione generale del turismo, Mibact, tra i 41 percorsi escursionistici

Sarà I'auditorium del Santuario di Paola a ospitare la presentazione ufficiale de “Il Cammino di San Francesco di Paola”. Il 13 aprile alle 17: 30, dopo i saluti di padre Gregorio Colatorti, Provinciale dei Minimi, e di Roberto Perrotta, sindaco di Paola, i lavori entreranno nel vivo. A moderarli Angelina Marcelli, consulente storico-scientifica dell'evento. Interverranno Salvatore Bullotta, responsabile di struttura della vicepresidenza della giunta regionale, padre Vincenzo Arzente, Ordine dei Minimi, Ae- Agesci Calabria, Marco Cozza, della 3d Research, che ha realizzato l'app del Cammino e gli ideatori dello stesso, Vincenzo Astorino, Alessandro Mantuano, Riccardo Tolmino (Associazione escursionisti appennino paolano).

La presentazione del progetto

Non mancheranno i protagonisti dei centri interessati dal cammino. In programma gli interventi di Virginia Mariotti, sindaco di San Marco Argentano, Giuseppe Rizzo, sindaco di Cerzeto (amministratori dei comuni attraversati dalla prima parte del percorso, la “Via del Giovane”, già inaugurata nel Giugno 2017). Chiuderanno gli interventi Nathalie Crea che riporterà la testimonianza da pellegrino, Domenico Pandolfo, presidente Federazione Italiana Escursionismo, Giuseppe Aieta, consigliere della Regione Calabria. Dopo l’ufficializzazione della seconda parte del percorso, la “Via dell'Eremita”, seguirà l'inaugurazione della "casa del km zero”: la struttura messa a disposizione dal comune di Paola all'associazione degli Escursionisti appennino paolano.

Il cammino di San Francesco

Archiviato, ma percorso da sempre più escursionisti, il Cammino lungo la “Via del Giovane” che si dirama dal Convento di San Marco Argentano, dove un Francesco fanciullo si ritirò per un anno, per raggiungere il santuario di San Francesco di Paola (49 chilometri in 3 tappe), è la volta dell'apertura de "La Via dell'Eremita" da Paola a Paterno Calabro (62 chilometri in 3 tappe) che Francesco, pur mantenendo inalterato il suo proposito di vita eremitica, percorse nelle vesti di fondatore del santuario. Era nel pieno della maturità spirituale e con grande determinazione si dedicò personalmente alla costruzione della Chiesa. Il progetto de il Cammino di San Francesco di Paola è stato abbracciato da molteplici attori istituzionali locali e non che hanno espresso vivo apprezzamento per l'iniziativa, concedendo il patrocinio. Tra questi il Santuario di Paola, la Regione Calabria, i comuni di San Marco Argentano, Cerzeto, Paola, San Fili, Cerisano, Mendicino, Carolei, Dipignano, Paterno Calabro, e la FIE, Federazione Italiana Escursionismo.

I riconoscimenti

Numerosi gli attestati di stima e i riconoscimenti raccolti dagli ideatori del progetto. In poco tempo il Cammino ha ottenuto l'inserimento ufficiale nell'Atlante dei cammini d'Italia della direzione generale del turismo, Mibact, tra i 41 Cammini riconosciuti (in possesso di tutti i requisiti di sicurezza e fruibilità). “Il Cammino di San Francesco”, costituisce parte dell’oggetto della guida del Touring Editore “Cammini di Calabria”, che la Regione Calabria ha voluto realizzare, all’interno di una collana prestigiosa, che include i grandi itinerari italiani ed europei, percorribili a piedi. È seguita inoltre la realizzazione di un'app che consente la rilevazione istantanea della posizione in cui ci si trova indicando cosa c'è di interessante nelle vicinanze e tanto altro con l'ausilio di smartphone o tablet.