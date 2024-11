Da ieri mattina le acque reflue impregnano la sabbia della spiaggia antistante il quartiere. Ad oggi nessun provvedimento è stato preso per risolvere il problema

Due giorni con l'odore nauseabondo di fogna e una pozza, di ben visibili dimensioni, posizionata su una porzione di spiaggia. Così il quartiere marinaro a Catanzaro saluta l'arrivo della primavera. I residenti iniziano a godersi le prime giornate assolate sulla battigia mentre qualcuno ne approfitta per pescare, tutto a pochi metri di distanza dallo scarico fognario che da ieri mattina ammorba l'aria della passeggiata a mare catanzarese.

Risale a ieri mattina lo sversamento di acque reflue provenienti dall'ormai nota Fossa Barbaruzza che ha invaso le sabbie di una spiaggia posizionata a pochi metri dal porto di Casciolino. L'abbondante fuoriuscita di liquidi, che non ha raggiunto il mare fermandosi a una manciata di passi di distanza, non è stata però riassorbita durante la notte e ancora questa mattina si presentava come una pozza maleodorante a fare da specchio al mare.

Luana Costa