Le parole del numero uno della Protezione civile: “Negli ultimi anni centinaia di giovani colleghi si sono cancellati perché non avevano neanche i soldi per pagare la quota annuale”

"Da oggi non sono piu' iscritto all'ordine dei geologi della Calabria, perche' e' diventato oramai uno strumento nelle mani di pochi che non fanno piu' gli interessi della categoria, ma gli interessi di pochi".

L'annuncio e' del responsabile della Protezione civile della Calabria, Carlo Tansi, che nei giorni scorsi aveva annunciato questa decisione. Tansi ha sottolineato che "negli ultimi anni in Calabria centinaia di giovani colleghi si sono cancellati perche' non avevano neanche i soldi per pagare la quota annuale e molti altri avranno ahime' la stessa sorte. Tutto questo - ha sostenuto il capo della Protezione civile calabrese - e' veramente avvilente nella regione italiana nettamente piu' esposta ai rischi geologici, dove il lavoro non dovrebbe mancare a nessun geologo e dove invece diventa appannaggio di pochissimi straricchi collegati con certi vertici di potere". (AGI)