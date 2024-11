Un'eccezionale scoperta eccezionale è stata fatta oggi sulla spiaggia di San Sostene, nel Catanzarese. Sulla battigia della località a pochi chilometri da Soverato, un bagnante, Fausto Larussa, ha avvistato una tartaruga Caretta caretta, una specie protetta e in pericolo di estinzione. Lo stesso Larussa ha poi fotografato l'esemplare, inviando le foto alla nostra redazione.

Immediatamente dopo l'avvistamento, il bagnante ha allertato i volontari locali, che si sono affrettati a raggiungere la spiaggia per prendersi cura dell'animale, apparso in difficoltà, e delle sue uova che sono state messe al sicuro. L'uomo che ha seguito la scena suggestiva ed emozionante, ha raccontato di «avere visto improvvisamente la tartaruga uscire dall'acqua e recarsi sulla sabbia, dove ha depositato le sue uova prima di tornare in acqua».

La tartaruga Caretta caretta è una specie di grande importanza per l'ecosistema marino. Queste tartarughe, che possono raggiungere dimensioni notevoli, sono famose per il loro lungo viaggio migratorio tra le acque di alimentazione e i luoghi di nidificazione. Già in passato sulla spiaggia di San Sostene si sono verificati avvistamenti del genere. In questo lembo di Calabria, infatti, spesso le tartarughe Caretta caretta tornano per deporre le loro uova.