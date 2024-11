Primo maggio all’insegna dell’instabilità. Previsioni non particolarmente incoraggianti per quanto riguarda il prossimo giovedì in Calabria, ma abbastanza da non rovinare i piani di chi sta programmando una gita fuori porta. L’ultima perturbazione numero 8 di aprile, secondo Meteo Expert, abbandonerà l’Italia nella giornata di domani, ma lascerà un seguito di nuvole e possibili piogge.



I metereologi comunicano previsioni con "prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola innocua in più solo su medio versante adriatico, Calabria e Isole Maggiori. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone interne del Centro-Sud, con la formazione di numerosi improvvisi temporali; sempre in prevalenza bello altrove". Il tempo continuerà a essere instabile anche nei giorni a seguire.

Per chi vorrà godersi musica e natura, vi segnaliamo alcuni eventi in programma per il primo maggio:

Parklife 2019 a Rende (CS) – evento che si terrà al Parco Fluviale Commenda di Rende (CS).

Sentiero del Tracciolino su Monte Sant’elia, Palmi (RC) – per gli amanti del trekking, un’escursione guidata in uno dei posti più suggestivi della Calabria.