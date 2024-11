L'arrivo di correnti più fresche in quota provocherà la formazione di violenti nubifragi nel Mar Tirreno, i quali potranno interessare anche il litorale calabrese. Allerta gialla su tutta la regione

Durante la nottata e la giornata di domani 1 settembre, l'arrivo di correnti più fresche in quota provocherà la formazione di violenti temporali nel Mar Tirreno, i quali potranno interessare la Calabria specie tirrenica.

Il contrasto tra l'aria mite e quella più fresca in arrivo causerà la formazione di un intenso sistema temporalesco (Mcs) che coinvolgerà tutto il centro Sud lato tirreno. Sulla nostra Regione le zone più colpite saranno quelle cosentine e catanzaresi con temporali a tratti di forte intensità; probabili precipitazioni intense anche lungo la fascia che va dal vibonese al reggino.

Possibili sconfinamenti potranno interessare anche le aree interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte e localmente le aree joniche più esposte specie tra catanzarese e reggino. In merito a ciò il centro funzionale Multirischi Arpacal ha emesso un'allerta di livello giallo su tutta la regione. Questa fase di maltempo durerà poco in quanto già dalla giornata di Venerdì 2 Settembre e soprattutto dal weekend la Calabria sarà inglobata nuovamente dall'anticiclone africano con valori in deciso aumento ovunque.