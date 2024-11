I sindaci della Piana di Gioia Tauro si sono ritrovati stamattina al termovalorizzatore di Gioia Tauro per protestare contro il fatto che non riescono più a conferire da dieci giorni. L'assemblea, stamane, si è svolta negli uffici dell'impianto e hanno deciso di andare dal prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, e cercare, già dal primo pomeriggio, di fissare un appuntamento con il presidente della Regione, Mario Oiverio.

Il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, ha sentito Oliverio nel corso dell'assemblea ed ha puntualizzato che si tratta di un problema che non riguarda solo l'Ato di Reggio Calabria, quindi la provincia reggina, ma che, da qui a due mesi, quando anche la discarica Sovreco di Crotone sarà satura, la questione diventerà calabrese. Quindi la provincia di Reggio rischia una crisi sui rifiuti da qui a venti giorni se non si riesce a risolvere almeno temporaneamente, ma, nell'arco di uno o due mesi, la situazione coinvolgerà l'intera regione. I sindaci intorno alle 11 sono partiti per incontrare il prefetto e sperano di riuscire a fissare nel pomeriggio un incontro in Cittadella con Oliverio.