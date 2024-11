Le nuove analisi Arpacal hanno dato esito favorevole per i punti Ricadi, Torre Ruffa; Tropea, marina dell’Isola e lido Le Roccette. Buone notizie anche per Montebello Jonico e Melito Porto Salvo

Il Dipartimento provinciale di Vibo Valentia dell’Arpacal ha comunicato oggi ai sindaci di Tropea e Ricadi che le analisi suppletive eseguite il 18 maggio scorso, relativamente ai punti di Ricadi “Torre Ruffa” e di Tropea “300 mt M. dell'Isola” e “Lido Le Roccette”, hanno dato esito favorevole e, quindi, ritornano ad essere balneabili.





Nella nota trasmessa, inoltre, il Dipartimento Arpacal di Vibo Valentia sollecita le amministrazioni comunali a prestare attenzione a quanto disposto dalla normativa di settore in tema delle cosiddette “misure di gestione in circostanze eccezionali”. Riprendendo gli appositi articoli, “Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione”. Medesimo risultato anche per le spiagge rientranti nei comuni di Montebello Jonico e Melito Porto Salvo.