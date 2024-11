Una perturbazione atlantica sta interessando il Sud con piogge a tratti forti su Campania e Sicilia. Nelle prossime ore il maltempo si porterà anche sulla Calabria, sulla Basilicata e sulla Puglia. Come per la giornata di oggi, anche per domani il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso per l’intero territorio regionale un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico.

Al Nord, grazie al graduale aumento della pressione il tempo comincerà lentamente a migliorare tant’è che il weekend di Halloween e Ognissanti sarà protetto dall’anticiclone africano.





Il team del sito ilMeteo.it avvisa che nella giornata di martedì 27 il maltempo si concentrerà maggiormente sulle regioni meridionali e al mattino ancora sui rilievi del Triveneto e sulle medio-alte pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.