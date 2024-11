Dopo il crollo delle temperature avvenuto qualche giorno fa in Calabria, con una breve parentesi invernale che ha visto il ritorno della neve accompagnato da bufere di vento, sta infatti per ritornare il caldo anomalo che manderà l’inverno in pausa per diversi giorni.

Grazie al dominio dell’anticiclone, già da ieri la colonnina di mercurio è tornata ad alzarsi portando una fase stabile e temperature in rialzo che resteranno grosso modo in linea con le medie stagionali fino al prossimo weekend.

Caldo anomalo su tutta la Calabria

L’inizio della nuova settimana, invece, subirà un nuovo deciso rialzo. Secondo quanto riporta meteoincalabria.it, lo si evince anche dal diagramma “a spaghetti” elaborato dal modello numerico di previsione globale Gfs – desunto dal sito www.wetterzentrale.de – che con la linea rossa mostra l’andamento delle temperature medie, alla quota di 1500-1550 metri, mentre con la linea bianca quelle previste per i prossimi giorni. Come si vede la stessa linea bianca, a partire da lunedì 10 febbraio, stazionerà sopra quella rossa, segno evidente di un nuovo periodo con temperature sopra la media.

«È anche vero che è ancora alta l’incertezza associata a questo scenario», spiegano gli esperti, e dunque si rimanda ai prossimi aggiornamenti dove verrà monitorata l’evoluzione metereologica per scoprire l’andamento di questo anomalo inverno 2019-2020.