Il maltempo continua a sferzare le coste calabresi in particolare sul versante tirrenico. In seguito alla tromba d’aria che nelle prime ore di oggi si è abbattuta sul tratto di costa tra Catanzaro Lido e Roccelletta, l’amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha emesso un comunicato per invitare i cittadini che abitano nelle zone interessate dalle cattive condizioni meteorologiche ad evitare di esporsi a rischi. In particolare nella nota diffusa dal comune del Catanzarese nella località colpita a non sostare nelle vicinanze delle coste esposte o nelle zone alberate, in particolare nella pineta frangivento.

Intanto proseguono i controlli sul territorio da parte dei Vigili urbani e del personale dell'Ufficio tecnico per verificare se ci siano altri danni o situazioni di potenziale pericolo per i cittadini.