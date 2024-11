Il maltempo sferza la Calabria provocando disagi nelle province di Crotone e Catanzaro. Di particolare intensità, la tromba d’aria che si è abbattuta nelle prime ore di questa mattina nel Crotonese. A Cutro sono stati scoperchiati i tetti dell'Istituto scolastico comprensivo e quelli della Banca di credito cooperativo, diversi gli alberi abbattuti lungo le strade del centro abitato e nella villa comunale. La furia del vento ha danneggiato anche alcune auto, bersagliate dalle tegole divelte dai tetti. Danni in corso di quantificazione anche nell’area industriale. Il sindaco, Salvatore Di Vuono, ha convocato il Centro operativo comunale per le emergenze per affrontare la situazione.

A Papanice, invece, la tromba d’aria ha buttato giù calcinacci e pezzi d’intonaco dall’edificio della scuola media. Anche qui i crolli non hanno provocato danni alle persone per caso fortuito, i ragazzi non erano ancora entrati a scuola. La tromba d’aria ha anche colpito un treno in transito sulla linea ionica Catanzaro lido- Crotone, all’altezza di Roccabernarda. Vetri in frantumi e diversi feriti tra i passeggeri, due dei quali sono stati trasferiti in ospedale. Il convoglio è comunque rimasto sui binari. Disagi persistono sulla viabilità con gli allagamenti sulla statale 106 a Strongoli (Crotone) e tra Steccato di Cutro (Crotone) e Botricello (Catanzaro). e.c.