È ufficialmente partito, con la pubblicazione del Bando volto all'individuazione del soggetto realizzatore, il progetto “Un weekend nei Parchi”, voluto e finanziato dalla Regione Calabria con appositi fondi comunitari nell'ambito del Piano di Marketing Turistico Territoriale e promosso dalle Aree protette calabresi con capofila il Parco Nazionale della Sila.

Il progetto per i parchi calabresi

Il piano mira a definire le Aree protette in Calabria come destinazione turistica unica sotto il logo, ideato dalla Regione, “Calabria Parchi -Turismo Sostenibile” e coinvolge, oltre al Parco nazionale della Sila, il Parco Nazionale dell'Aspromonte, il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Regionale delle Serre, la Riserva Naturale Regionale Valli Cupe e le Riserve Lago di Tarsia e Foce del Crati.

Soggiorni gratis



Si concretizzerà nell’ospitalità gratuita per “mille notti” nell’ambito di pacchetti turistici appositamente ideati da realizzarsi in 2 weekend consecutivi di settembre 2020 in contemporanea in tutte le Aree Protette. Con un apposito bando saranno individuate le strutture ricettive delle Aree Protette Calabresi che ospiteranno i turisti. Questi ultimi, a loro volta, parteciperanno all'avviso pubblico per usufruire dei soggiorni gratuiti.



Nel corso dei loro soggiorni, gli ospiti saranno accompagnati, con l'aiuto delle guide dei parchi, tra gli scorci più suggestivi delle aree protette dove apprezzeranno le meraviglie dei singoli territori e ne porteranno il ricordo nei loro luoghi di provenienza.

Il tutto sarà accompagnato da un piano di comunicazione nazionale su tv, radio e social.

L'importo complessivo del progetto è di circa 140mila euro di cui 67mila euro a beneficio degli operatori locali.

Le parole di Curcio e Cerminara

Francesco Curcio, presidente dell'Ente Parco nazionale della Sila, anche a nome del Consiglio Direttivo, esprime la propria soddisfazione per le sinergie create con la Regione Calabria che ha dimostrato sensibilità e lungimiranza nella programmazione dell'intervento e rimarca l'impegno dei Parchi per sviluppo dei loro territori. Un ringraziamento viene espresso anche nei confronti di tutte le Aree Protette Calabresi per il sostegno che hanno voluto dedicare al progetto.



Domenico Cerminara, direttore dell'Ente Parco nazionale della Sila, sottolinea il lavoro d’equipe portato avanti con le altre Aree protette calabresi anche su altri progetti quali la sentieristica e la ciclovia, sempre finanziati dalla Regione Calabria per svariati milioni di euro. Interventi, questi, che contribuiranno ad arricchire il territorio calabrese.