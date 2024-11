Si terrà mercoledì 28 novembre 2018 presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al Senato, grazie all'interessamento del senatore diamantese Ernesto Magorno. Si tratta dell'iniziativa volta alla tutela del Cedro di Calabria, coltivato principalmente nella zona del Tirreno cosentino che va da Tortora ad Amantea. Proprio per questa circostanza il tratto costiero è stato ribattezzato "Riviera dei cedri".

Il convegno si intitolerà “Tutela del Cedro, un messaggio di pace e rispetto tra i popoli” e vedrà la presenza di Ugo Vetere, sindaco di Santa Maria del Cedro, la cittadina che deve il nome alla fiorente produzione dell'agrume considerato sacro dal popolo ebreo. Per questo, negli anni, il legame tra il mondo ebraico e l'alto Tirreno cosentino si è fortemente intensificato.

«La legge di tutela non è più rinviabile»

«Chiederemo al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Gian Marco Centinaio, di lavorare alla stesura di una legge per la tutela del cedro di Calabria - lamenta Vetere in un comunicato - Al momento è qualificato come qualsiasi altro agrume, a dispetto delle sue peculiarità intrinseche e di quelle attinenti alla sua coltivazione, che è localizzata e circoscritta a pochissimi luoghi».

Istituzioni e nomi illustri

L'apertura dei lavori al Senato sarà affidata al senatore Gianpaolo Vallardi, presidente della IX Commissione del Senato, Agricoltura e Produzione agroalimentare, mentre il tavolo dei relatori vedrà la presenza di un nutrito gruppo di rappresentanti istituzionali calabresi. Oltre al primo cittadino santamariese e all'ex segretario regionale del Pd, ci saranno anche il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, e il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto. Ed ancora: il senatore Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; i senatori Rosa Silvana Abate e Francesco Mollame, tutti membri della IX commissione del Senato; e il rabbino Moshe Lazar, Shliac del Rebbe a Milano.

Due i nomi illustri a confermare una organizzazione studiata nei dettagli: il giornalista Osvaldo Bevilacqua, in veste di moderatore, e la senatrice a vita Liliana Segre, che sarà insignita del premio “Cedri d'Argento”, realizzato dal maestro orafo calabrese Gerardo Sacco.