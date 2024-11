L’evento nasce per promuovere e sviluppare la cultura marinara coinvolgendo gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Appuntamento al Porto

Lunedì 11 aprile, anche Tropea celebra la Giornata del mare e della cultura marinara: riconosciuta dalla Repubblica nel 2017 su iniziativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'iniziativa nasce per promuovere e sviluppare la cultura del mare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Vela club, Comune e scuola

La cittadina balneare si candida ad ospitare una delle manifestazioni più attese dello scenario calabrese: e lo fa, ancora una volta dietro iniziativa del Vela club Tropea, affiancato dall'amministrazione comunale, dalla Capitaneria di porto, dalla Fiv – Federazione italiana vela, e dalla società di gestione dell'infrastruttura portuale che, a partire dalle ore 9,30, ospiterà la manifestazione. Previsti un incontro dedicato ai ragazzi delle scuole cittadine, chiamati anche ad intervenire direttamente sui temi più caldi della tutela ambientale, ed un'esercitazione. Convinzione comune, la consapevolezza che valorizzare le tradizioni marinaresche del nostro Paese e rivalutare il patrimonio storico e culturale legato al mare rappresenti il miglior veicolo per educare i giovani anche in tale ambito.

Appuntamento al Porto

Il mare come risorsa da tutelare, sfida per crescere, ed elemento capace di istillare un più forte ed identitario amore per l'ambiente: questo il filo conduttore del convegno che occuperà la prima parte della mattinata, nell'anfiteatro del Porto, aperto dai saluti del Vice Presidente Vela Club Tropea Vincenzo Loiacono. Attesi anche il sindaco Giovanni Macrì, la Presidente Fiv VI Zona Calabria/Basilicata Valentina Colella, l'ad della Porto di Tropea Spa Aristide Di Salvo.

Tutti i relatori

Tra i relatori, l'architetto Emilio Minasi, gli uomini del comando della Guardia costiera Vibo Valentia, Stefania De Luca del Civico museo del mare di Tropea, Franco Saragò per Goletta Verde circolo Lega Ambiente Ricadi, Antonio Giuliano dell'associazione Amici del Mare di Capo Vaticano, oltre agli studenti ed ai docenti dell'istituto Istruzione Superiore di Tropea, guidati dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli. Conclusioni, Pino Romeo, Vela Club Tropea. A seguire, un'esercitazione della Guardia Costiera nello specchio d'acqua antistante il Porto, che simulerà il salvataggio di un uomo in mare.