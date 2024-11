Il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo e il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti hanno firmato oggi a palazzo Della Valle, a Roma, un accordo di collaborazione per promuovere e realizzare attività di monitoraggio ambientale e progetti di sensibilizzazione destinati ai bambini, ai giovani, alle imprese ed ai consumatori sugli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, secondo l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’accordo prevede l’avvio di un percorso di collaborazione per supportare iniziative finalizzate a realizzare azioni per coinvolgere gli operatori del settore agricolo e agroalimentare, affinché sia migliorata la sostenibilità ambientale nell’uso del territorio, delle risorse e delle fonti di energia. Lo scopo è quello di assicurare migliori condizioni di vita ai bambini attraverso lo sviluppo e la realizzazione di programmi, progetti, studi e ricerche dedicati alla difesa, alla tutela e alla gestione del sistema ambientale e sociale. La collaborazione prevede inoltre l’utilizzo di misure innovative per semplificare i procedimenti di valutazione territoriale e di monitoraggio continuo del livello di sostenibilità attraverso una piattaforma digitale.

«Come Unicef» ha dichiarato il presidente Francesco Samengo, «il nostro principale obiettivo è di garantire a tutti i bambini e i giovani il loro benessere. Quello della sostenibilità ambientale sta diventando uno dei temi principali sui quali intendiamo lavorare, a cominciare proprio da qui, per i bambini a noi più vicini. Solo attraverso un uso delle risorse e un consumo di prodotti in modo responsabile potremo dare luogo a quel cambiamento di cui tanto abbiamo bisogno per garantire che le condizioni di vita di tutti i bambini migliorino concretamente».

«Ci fa piacere aver iniziato questa collaborazione» ha sottolineato Massimiliano Giansanti «perché condividiamo l’importanza di sensibilizzare e informare, soprattutto le nuove generazioni, sulla sostenibilità. Non si può, però, parlare di sostenibilità ambientale senza gli agricoltori. Confagricoltura insieme alle sue imprese associate, è da sempre impegnata in tal senso, nella convinzione che, per raggiungere uno sviluppo sostenibile non si possa prescindere dall’innovazione tecnologica». Nell’ambito della sostenibilità ambientale, l’Unicef Italia sta avviando un percorso finalizzato a presentare alle città e ai Comuni italiani un progetto di smart city sostenibile per le bambine, i bambini e gli adolescenti.