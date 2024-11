Nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con primi rinforzi di maestrale sulla Sardegna, in estensione dalla prossima notte a gran parte del Sud a causa di una saccatura atlantica che sta raggiungendo le regioni occidentali dell'Italia. Queste le previsioni meteo delle ultime ore.

Sulla base delle proiezioni, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede già dalla tarda serata di oggi venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, nord-occidentali sulla Sardegna, in estensione dalle prime ore di domani a Sicilia e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte. Dal mattino di domani, inoltre, attesi venti da forti a burrasca nord-occidentali su Molise, Puglia e Basilicata, con mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su Abruzzo, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia nord-orientale.