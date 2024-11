VIDEO | Dopo le lamentele per il Sant'Anna, nella frazione marina riflettori puntati sul fosso La Badessa che riversa in acqua tutto quello che raccoglie lungo il suo corso privo di manutenzione e interventi di pulizia

Anche nella zona de Il Pennello, a Vibo Marina, c’è uno scarico a mare che preoccupa i bagnanti. Dopo le lamentele per il torrente Sant’Anna, è la volta delle proteste per il fosso La Badessa e a farsene portavoce è l’imprenditore Bruno Pileggi. Il rigagnolo sgorga in riva, solo che a monte è un fiume avvolto nel degrado. Canneti che s’alzano fino ai tetti delle case, melma, presenza di insetti e – denuncia il cittadino – finanche topi e serpenti.

Nel fosso arrivano anche le acque bianche gestite dal sistema di depurazione di cui è competente il Corap, e Pileggi indirizza i suoi strali contro il Comune che non bonifica gli argini e non assicura la normale pulizia a una spiaggia che ha un pessimo biglietto da visita.