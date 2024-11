Il torrente Sant’Anna, a Vibo Marina, non è ripulito ed è ancora fonte di pericolo, oltre che di inquinamento. Basta guardare le immagini aeree esclusive a corredo del nostro servizio per accorgersi che, a 13 anni dall’alluvione, poco o nulla è stato fatto per annullare del tutto il rischio di nuove esondazioni. Sugli argini sono stati alzati dei muri, nella zona prossima alla foce, ma ci si chiede se bastino a contenere una eventuale piena visto che sul letto del corso d’acqua abbonda ancora il fango che impedisce il regolare deflusso. C’è in più un altro problema, e riguarda gli interventi-tampone che di volta in volta il Comune ordina: si fa una pulizia sommaria nell’alveo, si tagliano i canneti ma non si rimuovono gli sfalci, pronti a diventare un tappo. I cittadini si lamentano e indicano altri lavori non fatti a regola d’arte: lungo un altro fosso, addirittura, gli operai della ditta che hanno eseguito delle riparazioni della rete fognaria hanno lasciato dei detriti.