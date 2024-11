Le acque sporche, la pulizia delle spiagge, la bonifica di un canale di scolo: queste solo alcune delle criticità che i cittadini della paese reggino hanno deciso di denunciare nel corso di una pubblica manifestazione in programma il prossimo venerdì

I cittadini di San Ferdinando hanno deciso di indire una manifestazione in piazza Nunziante il prossimo venerdì 15 luglio alle ore 9 per denunciare diverse criticità del territorio, in primis la situazione del mare cronicamente sporco, i lavori di pulizia della spiaggia incompleti e la necessità di una bonifica urgente del canale di scolo delle acque bianche situato sul lato Sud del lungomare.

Una delegazione, chiederà anche alla Commissione Straordinaria interventi mirati e risolutivi ed il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria per l’accertamento di eventuali reati ambientali.