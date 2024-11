L'ipotesi di reato, al momento a carico di ignoti, è di disastro ambientale

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia, coordinata dal procuratore capo Mario Spagnuolo, ha aperto un’indagine per accertare le cause del cedimento di terreno che il 15 gennaio scorso si è verificato in via Carlo Parisi a Vibo, nel cortile di un stabile nel quale si è aperta una profonda voragine in corrispondenza con un antico canale di scolo che attraversa la città dalla parte altra verso valle. L'ipotesi di reato, al momento a carico di ignoti, è di disastro ambientale.



