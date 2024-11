È stato trovato privo di vita nel giardino di casa. Un veleno non gli ha lasciato scampo. È morto così Kaos, il cane eroe di Amatrice e Campotosto, protagonista di ritrovamenti e salvataggi dopo il disastroso terremoto dell'agosto 2016. Una notizia che ha turbato l'intera comunità di un paese vicino L’Aquila. Kaos, che aveva aiutato tante persone in difficoltà in quei drammatici momenti vissuti a seguito del sisma, aveva continuato a svolgere la sua "professione", contribuendo al salvataggio di dispersi. Straziante il commento del proprietario che sui social scrive: «Mi hai tolto la cosa più preziosa lo hai tolto ad una comunità intera, sì perché lui ha salvato vite. Corri amico mio, cerca ora dispersi lassù… nel mio cuore sempre». g.d'a.