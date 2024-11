Un cagnolino è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato a Milano. Il bassotto, di nome Attila, sfuggito al controllo dei proprietari rischiava di annegare nel Naviglio. L’episodio risale al tardo pomeriggio di ieri. In particolare, una volante in transito lungo via Ludovico il Moro, ha notato il cane che si aggirava impaurito per strada per poi gettarsi nel Naviglio. Un poliziotto, vedendo l’animale in difficoltà a rimanere a galla, si è tuffato in acqua riuscendo a recuperarlo e riportalo al sicuro.

Attila, condotto in un ambulatorio veterinario, è stato sottoposto a visite mediche. Quindi, grazie alla presenza del microchip, sono stati rintracciati i proprietari. In base al loro racconto, il bassotto si era divincolato dal guinzaglio venendo poi investito da un’auto in transito. Da oggi Attila ha due amici in più, Alessandro e Cristian due agenti della volante del Commissariato PortaTicinese.