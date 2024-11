Il suo terrazzo è diventato off limits e lei prigioniera della sua stessa casa, un attico nel cuore di Palermo. L'incubo per una signora del luogo è iniziato quando una coppia di gabbiani ha scelto il suo balcone per nidificare. Da allora, accedervi è diventato impossibile. Così come annaffiare le piante o fumare una sigaretta all'aperto. Posti a protezione dei piccoli, i gabbiani "puntano" e osservano ogni movimento, pronti ad attaccare a difesa del nido. I solleciti alle forze dell'ordine non sono serviti a molto. Le è stato consigliato dalle associazioni animaliste, come riferisce la stessa malcapitata, di attendere 40 giorni. Una volta cresciuti, i piccoli inizieranno a spiccare il volo. Una soluzione non proprio condivisa dalla donna che sta anche pensando anche di lasciare l'appartamento.

Video tratto dal servizio online di RepTv