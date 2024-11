Sta diventando virale una storia raccontata sui social da una cittadina di Parghelia, nel Vibonese. Protagonista un cane, un meticcio con esattezza, abbandonato per strada, che ha avuto la prontezza di “bussare” alle porte di alcuni residenti e chiedere aiuto. La vicenda è stata anche condivisa sulla pagina Fb del Comune: «Lui non ha nome ma chiamarlo Amore – spiega la donna che ha raccontato quanto accaduto - non sarebbe poi così sbagliato. Il bastardo che lo ha abbandonato, non sapeva che c’era una comunità pronta ad accoglierlo e prendersi cura di lui».

Il cane, coperto di ferite e con le orecchie sanguinanti, si è avvicinato nei pressi di un’abitazione: «Amore – aggiunge la signora - si è presentato a casa di mia sorella e ha chiesto aiuto». Alla vista dell’animale, sporco e malridotto «ci siamo dati da fare, abbiamo chiamato il sindaco, il quale ha subito messo in moto la macchina comunale».

L’amministrazione comunale, coadiuvata dai vigili urbani, si è subito impegnata prendendo a cuore la vicenda della bestiola: «Grazie al sindaco Antonio Landro, alla comandante dei vigili Domenica Donato e grazie soprattutto al vigile Massimiliano Schiariti. Grazie a tutti loro e alla sensibilità che hanno dimostrato. Ora Amore è al sicuro, sarà visitato da un veterinario. Io – aggiunge la signora - terrò la situazione sotto controllo». Un gesto di amore e cura verso gli animali che sta raccogliendo decine di apprezzamenti sui social: «Oggi sono felice di aver fatto quel che potevo per Amore, ma soprattutto sono felice di essere cittadina di un Comune dove è bastata una telefonata. Grazie», conclude la donna.