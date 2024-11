Un meticcio di circa 4 mesi è stato salvato dai Carabinieri Forestale di Trebisacce (Cosenza), che lo hanno trovato in aperta campagna, in località “Torrente Saraceno”, in condizioni di estrema sofferenza.

Il cane presentava una visibile frattura alla zampa posteriore sinistra e un'altra a quella destra. I militari hanno immediatamente contattato il veterinario Nicola Pugliese, in servizio presso l’Asp di Trebisacce, responsabile del canile di Villapiana, che ha inviato sul posto il personale per il recupero dell’animale e il trasferimento presso l’infermeria del canile. Il cucciolo è stato subito operato. Ora ha solo bisogno di un periodo di riposo per riprendersi.