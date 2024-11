Il piccolo felino era scivolato dalla sommità delle antiche mura e rimasto appeso in via Carlo V. Un passante ha lanciato l'allarme e poi lo ha adottato

Insolito salvataggio di un gattino questa mattina nel capoluogo calabrese. Il piccolo animale, sicuramente scivolato dalla sommità delle antiche mura del centro storico, era rimasto appeso ad una altezza di oltre dieci metri aggrappato ad un cespuglio in via Carlo V.

Un passante che ha notato l’animale in pericolo ha immediatamente allertato i soccorsi. La squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale con il supporto di un’autoscala è intervenuta tempestivamente recuperando il piccolo felino che fortunatamente era in ottime condizioni di salute. L’animale è stato consegnato alla persona che ha richiesto l'intervento il quale si è offerto di prenderlo in adozione.

l.c.