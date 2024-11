Un cane finito in un dirupo è stato soccorso dai vigili del fuoco di Crotone in località Le Castella. L’animale era precipitato in una zona impervia a circa dieci metri sotto il livello stradale a pochi metri da un ruscello.

Con tecniche speleo alpino fluviale i vigili del fuoco hanno effettuato il recupero, reso difficile vista la folta vegetazione di arbusti e la scarsa collaborazione del cane, ferito e impaurito. Dopo il recupero, l’animale veniva affidato per le cure al personale del canile di Torre Melissa Pet Service. Ad attenderlo, il veterinario per i dovuti controlli.