Gianny, Sam e Mery sono stati salvati in Albania. Gli animali, strappati alle madri da piccoli vengono allevati dall’uomo, tenuti al guinzaglio e in piccole gabbie, sfruttati per foto ricordo o come attrazioni nei locali

Tre cuccioli di orso bruno salvati in Albania, grazie ad una complessa operazione internazionale, hanno una nuova casa al Bioparco di Roma. Il salvataggio è stato condotto dalle tre associazioni Salviamo gli Orsi della Luna, Four Paws e Salviamo gli Orsi Albanesi, insieme alla Fondazione Bioparco di Roma ed in collaborazione con i Ministeri del Turismo e dell'Ambiente albanesi.

Salvati in Albania

«Si tratta di due fratelli maschi, Gianni e Sam, nati all'inizio del 2017, e Mary, una giovane femmina, sottratti da condizioni di vita insostenibili» spiega il presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Federico Coccìa. «In Albania infatti - prosegue - gli orsi vengono strappati alle madri quando sono molto piccoli, allevati dall'uomo, tenuti al guinzaglio come cagnolini e sfruttati per foto ricordo a pagamento, oppure utilizzati per attirare clienti in ristoranti e locali. Gli animali vivono in piccole gabbie, in condizioni intollerabili, spesso senza cibo né acqua, privati di qualunque forma di benessere. Diventati adulti (foto dal web) risultano dunque inutili, oltre che pericolosi; ovviamente non possono essere rilasciati in natura, ove soccomberebbero».

Dove vivranno i tre cuccioli

I tre plantigradi vivranno in un'area costruita per loro accanto alla Valle degli Orsi, ricca di elementi naturali e di stimoli tali da garantire loro un elevato livello di benessere, nel pieno rispetto delle esigenze fisiologiche e comportamentali. Nei prossimi giorni i tre orsi non saranno visibili perché saranno sottoposti ai controlli veterinari e per consentire loro di ambientarsi nella nuova area. Ansa