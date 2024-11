Un gattino è stato soccorso dai vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende. L’intervento è avvenuto lungo via Kennedy nel comprensorio comunale di Rende. L’animale, rimasto incastrato nel vano motore di una vettura in sosta, è stato individuato dagli operatori intervenuti e recuperato. Il gattino, impaurito ma in buono stato di salute, è stato successivamente affidato ad un cittadino che volontariamente si è offerto di adottarlo.