Non ha potuto vegliare il feretro dell'amico umano con cui viveva in simbiosi. Così Pavel, un dolce labrador color cioccolato, è rimasto fuori dalla chiesa, nel cuore di Torino, piangendo disperato mentre all'interno si celebravano i funerali di Giorgio Aurnia, ex maresciallo in pensione morto a 84 anni. Perentoria la posizione del parroco che ne ha vietato l'accesso: «Gli animali non entrano in Chiesa», avrebbe affermato. Molti conoscenti, assistendo alla scena, sono usciti fuori per consolarle la bestiola. Vane, le proteste. Pavel, segnato dagli anni, ha potuto seguire il padrone ad esequie terminate, durante il corteo funebre. Camminando docilmente accanto alle persone care, gli ha potuto finalmente dire addio. La storia, finita anche sui social, ha suscitato pareri contrastanti. In tanti hanno espresso solidarietà alla famiglia.