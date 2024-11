In più trasporti a zero costi per i randagi verso le famiglie d’adozione. L’onorevole Brambilla: «Quella per l'accessibilità è una battaglia nella quale sono impegnata da sempre»

Biglietti del treno omaggio per i cani di media-grossa taglia, trasporto gratis per i randagi verso le famiglie di adozione, video su come viaggiare in treno con i quattrozampe. Sono le iniziative congiunte di Italo e Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente (Leidaa). Italo e l'Onlus presieduta dalla deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla lanciano insieme la campagna contro l'abbandono degli animali con iniziative concrete, a partire dall'offerta di biglietti gratuiti per gli amici "un po' più grandi" (da sempre quelli più piccoli non pagano, se alloggiati nel trasportino).

!banner!



Inoltre Leidaa fornirà ad Italo quattro video (brevi "pillole" di circa 30 secondi l'una) con consigli pratici per un viaggio confortevole e senza contrattempi in compagnia dell'amico a quattro zampe, che saranno trasmessi attraverso i canali ufficiali di Italo. Italo offrirà passaggi "speciali" alle staffette Leidaa incaricate di accompagnare i randagi adottati lontano dai territori di provenienza.





«Ho già avuto modo - sottolinea l'onorevole Brambilla - di ringraziare Italo per la sensibilità dimostrata regalando il viaggio per Milano ai cuccioli di "Luce", la cagnolina seviziata nel Cosentino e salvata dalle nostra associazione, che, prima di morire, è riuscita a partorire i suoi piccoli. E ringraziamo la società per aver accolto il nostro invito ad offrire biglietti gratis a chi non intende separarsi dall'amico a quattro zampe nel periodo delle vacanze. Quella per l'accessibilità è una battaglia nella quale sono impegnata da sempre ed ogni volta che si ottiene un risultato è sempre una grandissima vittoria».