Francesco Cicione, imprenditore calabrese attivo nel mondo dell'innovazione e presidente di Entopan, è fondatore di Harmonic Innovation Hub, centro di innovazione per le imprese e le startup unico in Europa che nascerà in Calabria grazie ad investitori privati. Un grande campus per l’innovazione con uno sguardo rivolto al Mediterraneo. L’imprenditore sarà protagonista della nuova puntata di vis-à-vis nel dialogo a due con Paola Bottero.

