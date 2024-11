Un tigrotto bianco, due tigri siberiane, due piccole iene e un cucciolo di leone. No, non è il testo de “I liocorni”, la nota canzoncina per bambini che ha allietato le infanzie di intere generazioni. È la storia che viene dalla lontana Pechino, di una “famiglia stravagante” ospite del noto zoo cinese. Rifiutati dalle loro madri naturali sono stati adottati e nutriti da una mamma speciale, una giovane golden retriver. Una rarità osservare insieme esemplari così diversi. I cuccioli, immortalati in filmati video, giocano tra loro senza badare alle evidenti differenze. E proprio come piccoli scalmanati, vengono tenuti sotto controllo dallo sguardo vigile di mamma golden. Se l’interazione tra i cuccioli proseguirà positivamente, fanno sapere dalla struttura, potrebbero decidere di tenerli insieme. Il video, inutile dirlo, in poco tempo è diventato virale. g.d'a.

