Mamma grifone ha deposto il primo uovo dell’anno in diretta. Una notizia positiva che giunge dal Parco dei Nebrodi, alle Rocche del Crasto nel territorio di Alcara Li Fusi (Messina). Da giorni la coppia di rapaci veniva osservata in frenetica attività di sistemazione del nido, segno evidente della preparazione alla deposizione dell'uovo. Adesso la cova, che nei grifoni viene effettuata a turno da entrambi i componenti, durerà 54-56 giorni. Da oggi, fanno sapere dall’ente parco, inizia il countdown in attesa del 25 marzo (giorno più giorno meno), per poter assistere in diretta alla schiusa e alla nascita del grifoncino.

Il monitoraggio

Per il quinto anno consecutivo si avrà la possibilità di assistere in diretta a tutto ciò che accade all'interno del nido telemonitorato; infatti grazie a questo sistema attivato nel settembre 2014, l'Ente Parco dei Nebrodi ha potuto seguire tutte le fasi della nidificazione, che vanno dal presidio dell'area da parte della coppia e successivo rifacimento tramite l'apporto di nuovo materiale vegetale, alla deposizione e cova dell'uovo, alla nascita e crescita del grifoncino, fino all'involo. Notevole è la mole di informazioni che si stanno raccogliendo, soprattutto riguardanti l'etologia di questa specie, alcune dei quali sono state divulgate anche come comunicazione scientifica a convegni internazionali, ad esempio durante il convegno "Sotto le ali dei grifoni" che si è tenuto a Sassari a giugno del 2016.

Ma l'aspetto veramente importante di questa attività di telemonitoraggio del nido è legato alla divulgazione; infatti l'impianto di video-sorveglianza, collegato direttamente dal nido delle Rocche del Crasto è trasmesso in diretta nel sito internet dell'Ente. Altre novità riguarderanno il rifugio dell' aquila reale presente anch'essa sulle Rocche del Crasto.

Per la diretta, clicca qui