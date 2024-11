Lieto evento nel Parco di Fasano, in Puglia. La madre non consente a nessuno di avvicinarsi al piccolo che risulta in ottime condizioni di salute

Festa allo Zoosafari di Fasano per la nascita di un piccolo ippopotamo. Non si sa ancora se si tratti di un maschio o di una femmina, in quanto la madre, che gli operatori della struttura chiamano Maria, nel parco dal 1997, non consente a nessuno di avvicinarsi.

Gli esperti hanno accertato le buoni condizioni del cucciolo, che si nutre del latte materno. Gli ippopotami in natura vivono in Africa, a sud del Sahara: possono raggiungere i quattro metri e mezzo di lunghezza, con altezza di un metro e mezzo e peso dalle 3 alle 4 tonnellate e mezzo. Vivono in laghi, pozze e fiumi a lento corso, dove nuotano abilmente anche sott'acqua. L'accoppiamento non è stagionale ma ci sono picchi a febbraio e agosto, con nascite più concentrate a ottobre e aprile. La gestazione dura circa otto mesi e il piccolo pesa alla nascita dai 27 ai 50 chili.