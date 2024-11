Una poiana ferita è stata soccorsa nelle campagne del Vibonese. Lo rende noto il Wwf Vibo-Vallata dello Stilaro che -intervenuto in una nota stampa - parla di un «vile atto di bracconaggio ai danni di una specie protetta».

L'episodio di bracconaggio

Ad accorgersi del povero volatile, nel territorio di Briatico, un cittadino del luogo, Antonio Petrarca, che ha subito allertato i carabinieri forestali di Vibo. I militari, dopo aver recuperato il rapace ferito, hanno consegnato il rapace al naturalista del Wwf Pino Paolillo. Quindi è stata accertata la presenza di una ferita da arma da fuoco sull’ala destra della poiana e una ferita all’occhio destro.

Tutela della fauna selvatica

«Purtroppo – ha dichiarato Paolillo – ancora oggi siamo costretti a registrare episodi di autentico vandalismo ai danni di specie animali che, invece di essere rispettati per come prevede la legge (la sanzione in casi del genere è di tipo penale), vengono impunemente prese a fucilate. Da parte sua il Wwf è sempre impegnato nel campo della tutela della fauna selvatica, come confermato – ricorda il naturalista - dal centinaio di animali di ogni specie rinvenuti feriti o in difficoltà e poi recuperati e accuditi dal sodalizio di Vibo nell’anno da poco trascorso, e il recente recupero di un esemplare di Airone guardabuoi trovato all’interno della Riserva regionale “Foce del Mesima” nei giorni scorsi e consegnato alla direttrice dell’area protetta, la biologa Jasmine De Marco. Tutti gli animali recuperati -chiosa-sono stati celermente trasferiti nei centri di recupero per la fauna selvatica (Cras) regionali di Catanzaro e Cosenza».