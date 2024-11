Sulla spiaggia della città di San Francesco non era mai successo. L'area del nido era stata individuata e recintata poco più di un mese fa dal Comune

Mamma Caretta Caretta aveva risalito la spiaggia in località Pennelli e deposto numerose uova sulla spiaggia di Paola poco più di un mese fa, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio; adesso la schiusa tra la sorpresa dei bagnanti con le neonate tartarughine che stanno prendendo la via del mare.

Dopo l'avvistamento della tartaruga madre, per proteggere i nidi e le schiuse, l'area dell'arenile era stata recintata dall'amministrazione comunale con l'installazione di recinti e passerelle. Alla messa in sicurezza dell'area erano presenti anche Antonio Mingozzi, docente del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell'Università della Calabria, e Nicoletta Boldrini, presidente del Wwf Cosenza-Sila.

Per Paola si tratta della prima nidiata ufficiale di questa specie anche se, qualche tempo addietro, un esemplare della specie era stato tratto in salvo in mare grazie all'intervento di una motovedetta del Reparto aeronavale Guardia di Finanza di Vibo Valentia.