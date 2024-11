Non un cane, non un lupo. Potrebbe essere un antenato comune il cucciolo trovato in perfetto stato di conservazione in Siberia. L'animale, vissuto circa 18mila anni fa, è stato sottoposto a diverse analisi che, allo stato, non sono in grado di stabilire a quale specie appartenga. Il cucciolo è stato individuato nei pressi del fiume Indigirka, ed è stato trasferito al centro degli studi di ben quattro scienziati nel Centro di Paleontologia di Stoccolma. La struttura, infatti, è specializzata nello studio del dna delle specie estinte. Se dovesse primeggiare il profilo del "cane-lupo", la scoperta potrebbe costituire un importante tassello nella ricostruzione genetica dei discendenti. Se si rivelasse un cane, si tratterebbe dell'esemplare più antico giunto fino a noi. Nei mesi fa, sempre in Siberia, venne rinvenuta una testa di lupo risalente a 40mila anni fa.