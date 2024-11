Il giovane Dean Nicholson (31 anni) ha intrapreso il suo viaggio da Dunbar, in Scozia, per poter visitare posti sconfinati con le sue due ruote, ma arrivato in Bosnia ha fatto il gradito ritrovamento di una piccola gattina, scoperta per caso da sola e impaurita tra le colline.

Dean si è avvicinato a lei, l’ha accarezzata e non si sono più separati.

«Stavo salendo su una collina ripida – ha raccontato il Nicholson - con la musica nelle cuffie quando ho sentito un miagolio disperato alle mie spalle. Sono sceso dalla mia bici per accarezzarla e da allora lei non mi ha più lasciato». Un amore che l’ha portato a modificare la sua bicicletta, una Trek 920 verde, per montarci su un cestino e rendere il viaggio più confortevole alla gattina, ribattezzata col nome di Nala.





Le avventure dei due sono documentate sull’account instagram di Dean, dove i fan possono seguire tutti i loro spostamenti e i paesaggi mozzafiato di cui sono spettatori. Le spese veterinarie per la piccola Nala sono state sostenute grazie a una raccolta fondi su Go fund me, permettendo inoltre il rientro delle spese economiche per poter tornare insieme a casa.



Chi li incontra insieme non riesce a negare un sorriso a questa strana coppia, che continua a viaggiare dando una mano ai piccoli amici a quattro zampe bisognosi di aiuto su cui si imbattono sul loro percorso.