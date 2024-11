La domanda del prezioso materiale è molto alta soprattutto in Cina e Vietnam e l'inasprimento dei controlli su questo tipo di traffico illecito in Thailandia ha alimentato il contrabbando dall'Africa

Sequestro record di avorio in Cambogia: le autorità doganali hanno scoperto 3,2 tonnellate del prezioso materiale ricavato da 1.026 zanne di elefanti in alcuni container spediti dal Mozambico. L'operazione della Phnom Penh Autonomous Port è avvenuta su segnalazione dell'ambasciata Usa e conferma come la Cambogia stia diventando un punto di transito regionale per questo ricchissimo traffico illecito dall'Africa.

La domanda di avorio è molto alta soprattutto in Cina e Vietnam e l'inasprimento dei controlli su questo tipo di traffico illecito in Thailandia ha alimentato il contrabbando dall'Africa. Le zanne di elefante erano nascoste tra pezzi di marmo in un container che era stato abbandonato dopo l'arrivo in porto lo scorso anno perché' il destinatario non si aera presentato a reclamarlo. In Cambogia finora il più grande sequestro di avorio risaliva al 2014 con le tre tonnellate scoperte nel porto sud-occidentale di Sihanoukville.